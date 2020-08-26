شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح كسر خط طرد الوليدية.. وعودة المياه تدريجيًا للمناطق المتضررة بأسيوط (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، انتهاء إصلاح كسر خط طرد محطة صرف صحي الوليدية قطر ٦٠٠مم، وعودة مياه الشرب تدريجيًا بعد ملء الشبكات بالتدريج على حسب البعد أو القرب من مصدر التغذية.

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إصلاح كسر خط طرد 600 مم الوليدية

إصلاح كسر خط طرد 600 مم الوليدية والدفع بسيارات مياه نقية بالأماكن المتضررة بأسيوط

إصلاح كسر خط طرد 600 مم الوليدية والدفع بسيارات مياه نقية بالأماكن المتضررة بأسيوط

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إصلاح كسر خط طرد 600 مم الوليدية

كان محافظ أسيوط يرافقه رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، تفقد أعمال إصلاح كسر خط طرد صرف صحي 600 مم الوليدية بحي شرق أسيوط وتابع عمليات شفط المياه وإصلاح الخط.

وشدد المحافظ على سرعة إنهاء الأعمال والدفع بسيارات المياه النظيفة بالأماكن المتضررة بقرية منقباد بمركز أسيوط والوليدية بحي شرق ووجه المحافظ، مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الإصلاح والتنسيق مع شركة الغاز والكهرباء والمرور لاتخاذ الإجراءات اللازمة حتى تم الانتهاء من الإصلاح، كما تم الدفع بعدد 14 سيارة مياه نظيفة إلى الأماكن التي تاثرت بقطع المياه عنها حتى الانتهاء من الإصلاح.

يذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي تستقبل الشكاوى عن طريق الاتصال على رقم الخط الساخن (١٢٥) من أي تليفون أرضي أو من أي محمول على الرقم (01280733990) والواتس آب على الرقم (01206179891) أو الصفحة الرسمية للشركة أو الاتصال بالخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858 / 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873).