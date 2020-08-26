شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعه مطروح: اعتماد نتائج الدراسات العليا بسياحة وبيطري وزراعة مطروح والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الأربعاء الموافق السادس والعشرين من أغسطس عام 2020، اعتماد مجلس الجامعة نتائج امتحانات الدراسات العليا بكليات الطب البيطري، الزراعة الصحراوية، السياحة والفنادق.
وأوضح رئيس الجامعة، أن المجلس وافق على اعتماد نتائج الدبلوم لسبعة عشر طالبًا، وعشرة طلاب بتمهيدي الماجستير، وأربعة طلاب بتمهيدي الدكتوراه، بكلية الزراعة الصحراوية والبيئية، واعتماد نتائج سبعة طلاب بدرجة الدبلوم، أربعة طلاب بتمهيدي الماجستير، وطالبين بتمهيدي الدكتوراه، بكلية الطب البيطري، وثلاثة طلاب بتمهيدي الماجستير، وخمسة طلاب بتمهيدي الدكتوراه، بكلية السياحة والفنادق.
وأشاد رئيس الجامعة، بجهود جميع القائمين على الأعمال الامتحانية وأدائها في سهولة ويسر، في ظل جائحة كورونا، متمنيًا لأبنائه الطلاب دوام النجاح والتقدم.
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