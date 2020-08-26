شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للانتخابات»: يتم حاليا حصر المتخلفين عن التصويت بـ«الشيوخ».. والغرامة لا تتجاوز الـ500 جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن عدم المشاركة في العملية الانتخابية يندرج تحت بند المخالفة، مشيرًا إلى أن الهيئة تنفذ كل الإجراءات القانونية بشأن الانتخابات.

وأضاف لاشين، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن الهيئة وجهت رسائل للناخبين لحثهم على أداء واجبهم الوطني والمشاركة في الانتخابات، وسط تنفيذ إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس «كورونا» للحفاظ على صحة الناخبين من الوباء، مشيرًا إلى أن غرامة المشاركة في الانتخابات تمثل غرامة المرور.

وأوضح أن غرامة التخلف عن المشاركة في الانتخابات متدرجة ولا تتجاوز الـ500 جنيه وفقًا للقانون، ومن تخلف بعذر مثل الإصابة بـ«كورونا»، تقدر النيابة العامة هذا العذر وبناءً عليه تتخذ الإجراء وأي أعذار سيتم فحصها وتقدرها النيابة العامة، موضحًا أن هناك إجراء حصر حاليًا للمتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ.

واختتم المستشار لاشين إبراهيم تصريحاته، قائلا: «الغرامة المالية للمتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات مطبقة في كل دول العالم وليست بدعة».