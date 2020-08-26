شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تزيد رحلاتها إلى 3 رحلات يومية إلى دبي ورحلة إلى الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مصر للطيران عن زيادة رحلاتها إلى دبي لتكون بمعدل 3 رحلات يومية وإلى الشارقة لتكون بمعدل رحلة واحدة يومية، وذلك اعتبارًا من 1 سبتمبر 2020 وذلك بالإضافة إلى تشغيل رحلتين يوميًا بين القاهرة وأبوظبي.

وأوضحت الشركة في بيان، الأربعاء، أنه بعد زيادة عدد الرحلات يصل تشغيل مصر للطيران إلى عدد 42 رحلة أسبوعية بين مصر والإمارات، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها مصر للطيران لزيادة رحلاتها إلى النقاط الهامة في شبكة خطوطها.

جدير بالذكر أن مصر للطيران قد وضعت خطة تصاعدية لإعادة تشغيل رحلاتها المنتظمة إلى العديد من النقاط حول العالم ويمكن للعملاء حجز رحلاتهم من خلال مركز الاتصالات بمصر على رقم 1717 وبالامارات على رقم 044358444 أو عن طريق الموقع الالكترونى egyptair.com أو من خلال مكاتبنا المنتشره حول العالم.