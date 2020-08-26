شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار السيسي: «كورونا» لا يفرق بين الصيف والشتاء.. وأعداد المصابين ستظل متفاوتة حتى مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا يعد انعكاسًا لإجازة العيد والمصايف والسفر وغيرها، وهو أمر متوقع، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام ليست كبيرة مثلما حدث عقب احتفالات عيد الفطر.

وأضاف تاج الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، أن فترة حضانة فيروس كورونا تمتد إلى 15 يومًا، والارتفاع في الإصابات نتيجة تراكمية لإجازة العيد والمصايف، موضحًا أنه من الضروري عدم نسيان الإجراءات الاحترازية للوقاية فيروس كورونا.

وأوضح مستشار الرئيس أن الأعداد ستظل في الارتفاع والانخفاض بشكل مستمر، والوصول للرقم «صفر» إصابات مرجح أن نصل إليه أو لا نصل، لكن الأهم هو عدم زيادة الأعداد، ولا نتوقع ما سيحدث مستقبلًا بشأن الوباء، مشيرًا إلى أن فيروس كورونا ما زال باقِ، والأعداد ستظل متفاوتة حتى شهر مارس المقبل، لا سيما وأنه بعد ذلك سندخل في فصل الربيع، وتبدأ الأعداد في الانخفاض.

واستطرد أن الحديث عن أن كورونا أصبح شبيهًا بالإنفلونزا الموسمية، أمر غريب، لا سيما وأن الأنفلونزا مُقلقة وتسبب مشاكل صعبة، رغم أنها ليست بنفس خطورة وباء كورونا.

وتابع: «مصر حجزت حصتها في لقاح فيروس كورونا، من جامعة أوكسفورد، لكن ما زال في مرحلة التجارب السريرية حتى الآن»، مضيفًا أن اللقاح يحصل عليه الفئات الأكثر عرضة للإصابة، مثل الفئات الطبية باعتبارهم يتعاملون مع المرضى، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المُزمنة.

وواصل تاج الدين حديثه، أن السباق مستمر على إنتاج لقاح لفيروس كورونا، لتأمين العالم من الوباء، وهناك هدفًا ربحيًا، وكورونا مرض فيروسي مُعد تنفسي، لا يفرق بين الصيف أو الشتاء، رغم أنه يزيد في الشتاء، لعدم التهوية الجيدة.

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