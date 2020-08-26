شكرا لقرائتكم خبر عن تعاني من ورم ليمفاوي منذ الولادة.. «استغاثات الوزراء» تستجيب لوالد الطفلة جنى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استجابت لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء، لاستغاثة والد الطفلة «جنا»، التي تداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، حيث تعاني الطفلة ذات الـ18 شهرًا من ورم ليمفاوي منذ الولادة ناتج عن انسداد في الأوعية الليمفاوية بالرقبة.

وعلى الفور تواصل أعضاء فريق التدخل السريع بلجنة الاستغاثات الطبية مع والد الطفلة لاستكمال البيانات واستلام الفحوصات الطبية والتقارير، وتم عرضها على اللجنة الطبية العليا، والتي أوصت بتحويل الطفلة للعرض على أساتذة جراحة الأطفال بطب الأزهر، فجرى التواصل مع الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، والدكتور حسين أبوالغيط، عميد طب الأزهر بنين.

وفي استجابة سريعة، تم استقبال الطفلة برفقة أسرتها من قبل الدكتور عمر عبدالحميد، مدرس جراحة الأطفال، وجرى حجزها بقسم جراحة الأطفال بمستشفى الحسين الجامعي استكمالًا للفحوصات الطبية وتمهيدًا لإجراء التدخل الجراحي اللازم.

وأكدت لجنة الاستغاثات الطبية استمرار متابعتها للحالة الصحية للطفلة عن كثب، وحتى إجراء العملية الجراحية وتماثلها التام للشفاء، كما تؤكد استمرارها في رصد الاستغاثات الطبية للمواطنين على مدار الساعة.