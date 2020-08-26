شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» ترصد منظومة المخلفات بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسارع الحكومة، ممثلة فى وزارة التنمية المحلية، وبالتعاون مع عدد من الوزارات والهيئات المعنية، فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ خطة منظومة المخلفات الصلبة الجديدة خلال الفترة من 2019 إلى 2023، وذلك بشراكة استراتيجية بين وزارات «التنمية المحلية والإنتاج الحربى والبيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية»، إضافة إلى الهيئة العربية للتصنيع، بتكلفة 12 مليار جنيه.

«المصرى اليوم» رصدت العمل فى عدد من مواقع المشروع القومى بمحافظات الفيوم وبنى سويف والسويس والبحيرة والدقهلية والشرقية والقاهرة والإسماعيلية وبورسعيد، حيث تم إنهاء 85% من الأعمال الإنشائية للمحطات الوسيطة بموقع منشية ناصر بمحافظة القاهرة، وموقع دمنهور بمحافظة البحيرة، وموقع منطقة ناصر بمحافظة بنى سويف، وجارٍ أعمال الإنشاءات بمحطة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، وذلك بتكلفة نحو 110 ملايين جنيه، ويتم تنفيذ إنشاءات المدافن الصحية بموقعى يوسف الصديق وكوم أوشيم بمحافظة الفيوم، وموقعى سنور وسمسطا بمحافظة بنى سويف، وموقع بلبيس بمحافظة الشرقية، وموقع بدر بمحافظة البحيرة، وموقع «ك 5» بمحافظة السويس، بتكلفة نحو 190 مليون جنيه.

وتقوم الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة بمتابعة دورية لرفع التراكمات بمقلب سندوب بمحافظة الدقهلية، تمهيدًا لإنشاء مصنع لتدوير المخلفات بطاقة 1200 طن يوميا، بتكلفة 238 مليون جنيه، ما يمثل 40% من المخلفات اليومية المتولدة. كما تم إنهاء 85% من خطة رفع التراكمات فى 7 محافظات هى: البحيرة والشرقية والفيوم وبنى سويف والأقصر وأسوان والغربية، بإجمالى 402 ألف طن من أصل 512 ألف طن تراكمات مستهدف التخلص منها فى العام الأول.

وتم الانتهاء من تسليم المحطات الوسيطة المتحركة فى القاهرة ودمياط والإسماعيلية، حيث تم تسليم عدد 21 سيارة مرسيدس مزودة بهوك ليفت ماركة بيلفنجر، و42 حاوية محلية الصنع سعة 24 مترا مربعا، و5 لوادر كاتربيلر، و9 رؤوس جرار ماركة رينو، و9 مقطورات 40 مترا مربعا، و5 مولدات كهربائية، و5 كومبرسور.

وفيما يخص مصانع التدوير والمعالجة، تم اعتماد الرسومات المعمارية والإنشائية لمصنعى دار السلام بسوهاج وتونا الجبل بالمنيا، وتم البدء فى تنفيذ الأعمال الإنشائية.

وقامت وزارة التنمية المحلية بالعديد من التدخلات المهمة خارج نطاق المشروعات التى يتم تنفيذها ضمن خطة منظومة المخلفات الجديدة.. ففى محافظة الدقهلية تم إعداد خطة تنفيذية مستدامة لوقف التدهور البيئى والصحى المحتمل نتيجة تراكم المخلفات بجميع مراكز المحافظة، وذلك لتوقف مصانع المعالجة والتدوير عن استقبال المخلفات بعد انسحاب الشركة العاملة وضعف كفاءة المصانع. وتم توجيه الهيئة العربية للتصنيع لرفع ونقل جميع المخلفات ونقلها إلى المدفن الصحى بمنطقة قلابشو، وتوقيع بروتوكول تعاون ثلاثى بين وزارة التنمية المحلية والمحافظة والهيئة لرفع التراكمات التاريخية لمقلب سندوب، وإنشاء مصنع للمعالجة والتدوير للمخلفات البلدية بطاقة 1200 طن يوميا فى منطقة سندوب لخدمة مركز ومدينة المنصورة وأحياء شرق وغرب المنصورة، وطلخا ونبروه ومحلة دمنة ودكرنس وبنى عبيد.

وفى محافظة الغربية، تم تشكيل لجنة من ممثلى وزارات التنمية المحلية والبيئة والدولة للإنتاج الحربى والمحافظة والهيئة العربية للتصنيع واستشارى البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات بالمحافظة، لوضع حلول متطورة ودائمة لحل مشكلة مصنعى معالجة وتدوير المخلفات بدفرة والمحلة الكبرى، كما تم تنفيذ بروتوكول التعاون الخاص بتطوير البنية الأساسية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة الجديدة، بالتنسيق مع وزارة الدولة للإنتاج الحربى، بهدف التغلب على مشاكل تراكم القمامة والتخلص الآمن منها بالمحافظة، التى تسلمت أول دفعة من المعدات الجديدة الخاصة بمصنع تدوير المخلفات بدفرة وتضم 4 سيارات مرسيدس قلاب سعة 20 طنا، وسيارات «ماز» سعة 45 طنا لنقل المخلفات من المحافظة إلى المدفن الصحى بالسادات، لتحسين كفاءة عمليات النقل وتقليل عمليات التشغيل، وتوريد 5 حفارات و3 لوادر و8 مقطورات قلاب و10 مكابس مفروزات خفيفة وحديدية، بالإضافة لإعادة تأهيل ورفع كفاءة 10 مكابس، و9 مقطورات، و4 وحدات ترطيب، و7 عربات، بتكلفة 104.5 مليون جنيه.

وفى المنوفية، نجحت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة البيئة والمحافظة، فى إيجاد حلول لتراكم المخلفات بمقلب أبوخريطة بشبين الكوم، حيث تم تخصيص اعتمادات إضافية لتنفيذ مشروع لنقل التراكمات للمدفن الصحى الآمن بكفر داوود، ورفع نحو 350 ألف طن، وإنشاء مصنع لتدوير المخلفات على مساحة 6 أفدنة بطاقة ٥٠٠ طن يوميا، بتكلفة 130 مليون جنيه.

وفى البحيرة، دعمت الوزارة منظومة النظافة بـ87 معدة جديدة بتكلفة 154 مليون جنيه من الموارد الذاتية للمحافظة، بجانب 2980 صندوق قمامة و20 مليون جنيه دعمًا من منظمات المجتمع المدنى «بريتش بتروليم وجمعية المحافظة على القرآن الكريم وتنمية المجتمع بإدكو ورشيد».

من جانبه، أكد الوزير محمود شعراوى أن الحكومة تسابق الزمن لتفعيل المنظومة فى أسرع وقت وعلى أعلى مستوى، لإعادة الشكل الجمالى والحضارى للشارع المصرى فى كافة المحافظات.

وقال «شعراوى» إن البرنامج الأول المكون للمنظومة يهدف لتطوير البنية التحتية بتكلفة 8.522 مليار جنيه.. والبرنامج الثانى يخص تمويل تكاليف التشغيل بإجمالى تكلفة 3.4 مليار جنيه سنويًا، يزيد هذا المبلغ سنويا وفقا لمعدلات الجمع والتخلص إلى أن يستقر عام 2023 عند 6.8 مليار جنيه، بجانب التعاقد مع شركة «إيكوم» لتدوير المخلفات للمنطقة الشمالية والشرقية لمحافظة القاهرة بإجمالى 93.6 مليون جنيه سنويًا، لمدة 10 سنوات، وإصلاح ٣٨٠٩ معدات بإدارة المخلفات بالمحافظات بقيمة إجمالية 395.5 مليون.

وأوضح الوزير أن البرنامج الأول للمنظومة يتضمن أيضا رفع التراكمات من المخلفات بواسطة الهيئة العربية للتصنيع من 62 موقعا خلال عامى 2019 و2021 بتكلفة 790.2 مليون جنيه، ويتم فى المرحلة الأولى «2019 - 2020» رفع 512 ألف طن تراكمات من 39 موقعا، بتكلفة 34.3 مليون جنيه، تم الانتهاء من رفع أكثر من 402 ألف طن بنسبة 85%، بالإضافة إلى قيام المحافظات برفع 28 مليون طن مخلفات، مشيرا إلى أنه سيتم التخلص فى البرنامج الأول من نحو 33 مليون طن من التراكمات التاريخية، وإنشاء نحو 52 خلية دفن صحية بواسطة الهيئة العربية للتصنيع خلال العامين بتكلفة 1246 مليون جنيه، كما سيتم فى المرحلة الأولى إنشاء 27 خلية دفن صحى فى 18 محافظة بتكلفة 784 مليون جنيه، تم البدء فى أعمال الإنشاءات لـ10 خلايا، وجارٍ الانتهاء من بقيتها.

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وأوضح «شعراوى» أن البرنامج الأول يتضمن أيضًا إنشاء 94 محطة وسيطة بواسطة الهيئة، منها 29 ثابتة و65 متحركة، بإجمالى تكلفة 1438 مليون جنيه.

وتابع أنه يتم إنشاء 23 محطة وسيطة، منها 15 محطة ثابتة، والبدء فى إنشاءات 8 محطات متحركة، جار تسليمها للمحافظات بتكلفة 479.6 مليون جنيه، مع إنشاء محطة وسيطة لنقل المخلفات بمنطقة كرداسة محافظة الجيزة بقيمة 16.5 مليون جنيه، ورفع كفاءة وإنشاء 63 خطا بواسطة وزارة الإنتاج الحربى، بتكلفة 4841 مليون جنيه، وإنشاء 3 خطوط جديدة، ورفع كفاءة خط بتكلفة 371.2 مليون جنيه.

ولفت الوزير إلى أنه فيما يخص البرنامج الثانى سيتم تمويل تكاليف التشغيل بإجمالى 3.4 مليار جنيه سنويًا، يزيد سنويا وفقا لمعدلات الجمع والتخلص، إلى أن يستقر عام 2023 عند 6.8 مليار جنيه.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى تشكيل الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة بالوزارة لمتابعة الموقف التنفيذى للمنظومة بالمحافظات، والتى قامت بزيارات متابعة ميدانية دورية للمشروعات التى تجرى بالمحافظات. وأوضح أنه فى إطار تقديم خدمات النظافة للمواطنين، قامت الوزارة بالتنسيق والمتابعة مع المحافظات برفع 35 مليون طن مخلفات.. ورغم جائحة كورونا، قامت المحافظات بجهود كبيرة لرفع المتولد اليومى للمخلفات، حيث تم رفع 7.5 مليون طن مخلفات خلال الفترة من 18 مارس حتى 30 يوليو الماضيين.

وأضاف أن الوزارة قدمت الدعم الفنى واللوجستى للمحافظات بالتنسيق مع وزارة البيئة بإعداد كراسات الشروط والمواصفات لخدمات جمع ونقل المخلفات وعمليات التدوير والمعالجة لمحافظات: الجيزة - الإسكندرية- القليوبية- سوهاج- الدقهلية- المنوفية- بورسعيد- الإسماعيلية - مطروح.

وكشف «شعراوى» أن الوزارة نسقت مع محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية لدعمها فيما يخص التعاقد مع شركات النظافة، حيث وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع تحالف «أيكوم/ سايل لابس» لتقديم خدمات المعالجة والتخلص النهائى فى نوفمبر 2019 بالمنطقتين الشمالية والشرقية لمحافظة القاهرة.

كما تعاقدت الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة مع مقاولى رفع المخلفات والتراكمات بمبلغ 60 مليون جنيه لحين انتهاء إجراءات الترسية للمناقصة العامة التى تقوم بها الهيئة فى مناطق القاهرة الأربع، ومدت محافظة الإسكندرية التعاقد مع الشركة الحالية القائمة على خدمات النظافة لمدة 6 أشهر بـ21 مليونا شهريا لحين انتهاء إجراءات الترسية للمناقصة العامة، كما وافق رئيس الحكومة على تجديد تعاقد محافظة الجيزة مع الشركات القائمة بخدمات الجمع والنقل ونظافة المحافظة لمدة 6 أشهر وبتكلفة 50 مليون جنيه.