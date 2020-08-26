شكرا لقرائتكم خبر عن 140 عالِمًا مصريًا بأمريكا يشاركون فى منظومة الجامعات الأهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أمس، المشروعات القومية الجديدة خلال الفترة الماضية، والتى أدت إلى زيادة عدد الجامعات الحكومية إلى 27 جامعة لرغبة الوزارة فى وجود جامعة واحدة على الأقل فى كل محافظة لتقليل اغتراب الطلاب، مشيرًا إلى أن عدد الجامعات الخاصة وصل إلى 32 جامعة.

جاء ذلك خلال لقاء «عبدالغفار» 140 من الأساتذة والباحثين المصريين، الذين ينتمون إلى أكثر من 80 جامعة ومركزًا بحثيًا فى الجامعات والمراكز البحثية الأمريكية العريقة، من خلال الملتقى الافتراضى الأول للعلماء المصريين الأمريكيين «EAS»، والذى نظمه المكتب الثقافى المصرى بواشنطن، بحضور ياسر رضا، السفير المصرى بالولايات المتحدة، ورؤساء الجامعات الأهلية الجديدة، والدكتور محمد حمزة، مستشار مصر الثقافى بواشنطن، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة التواصل مع علماء مصر فى الخارج لاستقبالهم ودعوتهم إلى العمل والمشاركة فى المشروعات التعليمية والبحثية التى تهتم بها الدولة للنهوض بالعملية التعليمية والبحثية فى مصر.

وأكد الوزير اتجاه الدولة نحو التوسع فى الجامعات التكنولوجية، حيث تم افتتاح 3 جامعات تكنولوجية فى القاهرة الجديدة وقويسنا وبنى سويف، وهناك 6 جامعات تكنولوجية جديدة بدأت الدولة فى إنشائها لتوفير مسار جديد من التعليم للطلاب.

وشدد على رغبة الوزارة فى استقطاب الجامعات الأجنبية المتقدمة فى التصنيف العالمى لإقامة فروع لها فى مصر، مشيرًا إلى أنه تم افتتاح 4 أفرع لجامعات أجنبية فى العاصمة الإدارية، ويتم العمل على زيادة تلك الأفرع خلال الفترة المقبلة.

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وقدم عرضًا مفصلًا عن الجامعات الأهلية الجديدة «الملك سلمان الدولية- العلمين الدولية- الجلالة- والمنصورة الجديدة»، أوضح فيه الهدف من إنشائها.

وأبدى 59% من الحضور، والذين يمثلون معظم التخصصات، استعدادهم للمشاركة فى التدريس فى الجامعات الجديدة من خلال التدريس عن بُعد، وأعرب عدد من الحضور عن استعدادهم للمشاركة فى التدريس من خلال الحضور لفترات قصيرة، وأعرب آخرون عن استعدادهم للمشاركة فى التدريس من خلال الحضور لفصل دراسى كامل، كما أبدى 87% من الحضور استعدادهم للإشراف على مشروعات بحثية مشتركة.

وأعرب أكثر من نصف الحضور عن استعدادهم للمشاركة فى إعداد المقررات وتدريب المدربين والاشتراك فى لجان استشارية لكل قطاع والإسهام فى تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والأمريكية.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على التعاقد مع هؤلاء العلماء فورًا للاشتراك فى العملية التعليمية بالجامعات الأهلية الجديدة، التى ستبدأ الدراسة بها خلال العام الدراسى المقبل فى مختلف التخصصات.