شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: ارتفاع إنتاجية المخبز لـ1450 رغيفا من كل جوال دقيق بعد توحيد الوزن عند 90 جراما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن المخبز الذي كان ينتج 1250 رغيفا من كل جوال دقيق سينتج 1450 رغيفاً، نتيجة توحيد أوزان نوع الخبز المنتج لتصبح 90 جراما، مشيرا إلى أن منظومة الخبز المدعم الجديدة التي تم العمل بها الأسبوع الماضي جاءت في صالح جميع أطراف المنظومة وهم المستفيدون من الدعم الحكومي وأصحاب المخابز والعاملون فيها وأيضا الحكومة ممثلة في وزارة التموين.

وأضاف كمال، في بيان صحفي، الأربعاء، أن وزارة التموين ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية تتحمل طبقا لمنظومة الخبز المدعم الجديدة 5 ملايين و400 ألف جنيه سنويا، وذلك قيمة التأمينات على العاملين فى قطاع المخابز والبالغ عددهم 75 ألف عامل وذلك بدلا من تحمل أصحاب المخابز لتلك التكلفة.

وأوضح كمال، أن تحديد وزن رغيف الخبز المدعم يتم في حدود الدعم الحكومي المخصص لوزارة التموين في الموازنة العامة للدولة والذي يقدر بنحو 50 مليار جنيه من إجمالي الدعم للتموين والبالغ 84.5 مليار جنيه، مشيرا إلى أن من مصلحة حامل البطاقة التموينية الحصول على خبز مدعم بسعر 5 قروش ووزن محدد رسميا.

يذكر أن التموين قامت بتوحيد أوزان رغيف الخبز المدعم ليصبح 90 جراما بدلا من 100 جرام و110 جرامات وذلك لأنواع الخبز الملدن والطرى والماو و المجري، إضافة إلى زيادة تكلفة إنتاج جوال الدقيق المدعم لتصبح 265 جنيها بدلا من 213 جنيها.