شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تنفي تصريحات منسوبة للوزير عن أهالي الصعيد: عارية تماما من الصحة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نفت وزارة النقل، ما نشرته إحدى الصفحات المزيفة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من تصريحات سلبية عن أهالي الصعيد منسوبة لوزير النقل المهندس كامل الوزير، مؤكدة أنها عارية تماما من الصحة.
وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي الأربعاء، أن الوزير لم يدل بأي تصريحات سلبية عن أهل الصعيد، مشددة على أنه دائما ما يؤكد احترامه وتقديره لأهالي الصعيد ولكل الشعب المصري، وأنه يعمل لخدمة تراب مصر وشعبها بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأهابت وزارة النقل بالمواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة، التي تهدف إلى إثارة البلبة، مؤكدة أن مثل هذه الشائعات لن تعيق استمرار النهضة الكبيرة التي يعيشها قطاع النقل في مصر.
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