شكرا لقرائتكم خبر عن مطروح تستعد بـ430 مسجدا كبيرا لعودة صلاة الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ حسن عبدالبصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، إن مديرية الأوقاف بالمحافظة استعدت بـ430 مسجدا كبيرا بنطاق المحافظة لاستقبال المصلين لإقامة شعيرة الجمعة، مع الالتزام بكل الضوابط الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار عبدالبصير إلى أن مديرية الأوقاف قامت بحملة واسعة لتعقيم المساجد وتطهيرها ووضع علامات التباعد استعدادا لاستقبال المصلين وإقامة الصلاة بالمساجد الكبري الجمعة القادمة، مع الالتزام بكافة تعليمات وزارة الأوقاف بألا تتجاوز مدة خطبة الجمعة عشر دقائق وعدم فتح دورات المياه، أو دور المناسبات، أو زيارة الأضرحة، وعدم السماح بأي مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه، وكذلك عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف على أئمة المساجد بالتنبيه على المصلين بالالتزام بالتعليمات ولبس الكمامة، وإحضار المصلاة الشخصية، والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وناشد محافظ مطروح جميع المواطنين بالمحافظة بالالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على صحتهم وسلامتهم. يأتى ذلك في إطار توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بشأن تفعيل قرارات مجلس الوزراء بعودة إقامة شعيرة الجمعة بالمساجد الكبرى ابتداء من بعد غد الجمعة 28 أغسطس القادم مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انشار فيروس كورونا .