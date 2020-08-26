شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف يوجه بتوفير أجهزة رصد وقياس وتقييم المخاطر داخل الكليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، بضرورة توفير أجهزة رصد وقياس وتقييم المخاطر داخل الكليات وقطاعات الجامعة المتنوعة، جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع لجنة السلامة والصحة المهنية، بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا، والدكتور بدر نبيه نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع، والدكتور أشرف خالد نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، والدكتورة إنجي هاني مدير إدارة الصحة والمهنية، وأعضاء اللجنة.

وأوضح الدكتور منصور، أن أجهزة رصد المخاطر تستطيع قياس شدة الاستضاءة، والوطأة الحرارية، والضوضاء، والإشعاع، بالإضافة إلى الاهتزازات والغازات والأتربة، عبر الوحدات القياسية المتعارف عليها، للتأكد من الاستخدام الأمثل والمناسب لطبيعة العمل داخل القطاعات المختلفة.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الجامعة، على ضرورة البدء في توفير مظلات بمجمع الجامعة الأول لحماية الطلاب من أشعة الشمس، ومتابعة تفعيل توصيل شبكات الحريق بكليات الأسنان والفنون التشكيلية والعلوم الطبية، بالإضافة إلى تزويد الكليات التي يستلزم طبيعة نشاطها وجود مولد كهربائي بالمولدات المناسبة.

كما ناقش الاجتماع، آليات اعتماد الخطة التدريبية للوحدة، والتي تشمل التدريب على الحماية المدنية، وأجهزة السلامة والصحة المهنية، والإسعافات الأولية.