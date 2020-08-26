شكرا لقرائتكم خبر عن وضع حجر أساس المرحلة الثانية من مشروع محطة مياه أبنوب والفتح بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام عصام سعد محافظ أسيوط، يرافقه المهندس ناجح عبدالرحمن، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، بوضع حجر أساس المرحلة الثانية من مشروع محطة مياه «أبنوب والفتح» المرشحة بالطوابية بتكلفة إجمالية تبلغ 200 مليون جنيه بطاقة 800 لتر/ث لخدمة 600 ألف نسمة.

وقالت شركة المقاولون العرب المنفذة للمشروع أن المرحلة الثانية من مشروع محطة مياه أبنوب والفتح تتكون من خزان أرضي بسعة 10 م3، وبئر ارتوازي على المروقات و4 مروق وفاصل بمبنى المرشحات بعدد 8 بطارية ترشيح وجميع الأعمال الكهروميكانيكية بالمرحلة الثانية.

ومن جانبه، أكد محافظ أسيوط على أهمية التوسع في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بقرى ومراكز المحافظة وذلك ضمن خطة الدولة للنهوض بقطاعات المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بمشروعات البنية الأساسية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 مشددًا على ضرورة متابعة الأعمال والتأكيد على الالتزام بالشروط والإجراءات الفنية للمشروع والتأكيد على نهو الأعمال وفقًا للخطة الزمنية وتذليل كافة العقبات.