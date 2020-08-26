شكرا لقرائتكم خبر عن الهجان: العيد القومى للقليوبية هذا العام بدون احتفالات.. افتتاح مشروعات جديدة فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن احتفالات المحافظة بعيدها القومى هذا العام ستقتصرعلى افتتاح العديد من المشروعات في كل القطاعات الخدمية ترشيدا للنفقات وللظروف التي تمر بها البلاد في الفترة الراهنة ولتداعيات فيروس كورونا والتزامًا بقرارات مجلس الوزراء فيما يخص التباعد الاجتماعي، حفاظًا على صحة المواطنين.

بدأ المحافظ الاحتفالات اليوم والتى ستتوالى على مدار الايام القليلة المقبلة، بافتتاح عدد من المشروعات في القطاعات الخدمية، حيث افتتح 4 مدارس ووضع حجر الاساس لمدرستين وافتتاح محطة مياه، وتفقد محطة صرف صحي بقرى ومدينة بنها، يرافقه الدكتور سمير حماد، نائب محافظ القليوبية، وطه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة، والمهندسة هالة شندى، رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بالقليوبية، والمهندس خالد عبدالعزيز، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، وعبدالرحمن فتح الباب، مدير الإدارة التعليمية ببنها.