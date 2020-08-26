شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم سيدة 84 سنة.. تحسن 22 حاله جديدة من «كورونا» ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة عن تعافى 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد وخروجهم من مستشفى الصدر، منهم سيدة مسنة تبلغ من العمر 84 عاما، وسيدتان فوق السبعين عاما، وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة.

وأشار الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة، إلى متابعة محافظ بنى سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولا بأول، مؤكدا مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة