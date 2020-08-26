شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. فرض رسم مقابل الخدمات التعليمية الخاصة بامتحانات الطلاب الراسبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها فرض الحكومة رسم مقابل الخدمات التعليمية الخاصة بامتحانات الطلاب الراسبين، وتوقيع اتفاق مع شركة صينية في سبتمبر لتصنيع لقاح كورونا بمصر، وقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإحالة جميع المتخلفين عن التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ للنيابة..

وفيما يلى موجز أخبار مصر..





الحكومة تعلن فرض رسم مقابل الخدمات التعليمية الخاصة بامتحانات الطلاب الراسبين.. التكلفة تتراوح بين 6 و 12 ألف جنيه للطب البشرى والأسنان.. ومن 5-10 آلاف جنيه لكليات الهندسة.. والحد الأقصى 6 آلاف للكليات الأخرى

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الباقين بذات المستوى، من المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة، وكذلك على المتقدمين للامتحانات من الخارج، ويعمل بذلك اعتباراً من العام الدراسي 2021/2022.





الهيئة الوطنية تحيل جميع المتخلفين عن التصويت فى انتخابات الشيوخ للنيابة

قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الأربعاء، بإحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت فى الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها.





الصحة: توقيع اتفاق بين "فاكسيرا" وشركة صينية في سبتمبر لتصنيع لقاح كورونا

عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، آخر المُستجدات الخاصة بموقف فيروس كورونا المستجد، حيثُ تناولت الوزيرة السيناريوهات المتوقعة للموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، حال حدوثها، لافتة إلى أن حدوث "موجة ثانية" يرتبط بالضرورة بشعور زائف بالأمان لدى الناس بأن الوباء قد انتهى، وبالتالي يدفعهم إلى التراخي في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والالتزام بارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الاجتماعي.





الحكومة تحذر: أعداد مصابى كورونا تتزايد.. ويجب التشدد فى تطبيق العقوبات على مخالفى الإجراءات الاحترازية.. ووزيرة الصحة: التوصل للقاح لن يمنع انتقال العدوى.. وحدوث موجة ثانية مرتبط بالشعور الزائف بانتهاء الوباء

عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، آخر المُستجدات الخاصة بموقف فيروس كورونا المستجد، حيثُ تناولت الوزيرة السيناريوهات المتوقعة للموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، حال حدوثها، لافتة إلى أن حدوث "موجة ثانية" يرتبط بالضرورة بشعور زائف بالأمان لدى الناس بأن الوباء قد انتهى، وبالتالي يدفعهم إلى التراخي في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والالتزام بارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الاجتماعي.





التعليم العالى تمد تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى حتى مساء غد الخميس

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمى، أنه تقرر مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية حتى الساعة السابعة مساءً غد الخميس الموافق 27/8/2020.





التعليم: إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2020 بداية الأسبوع المقبل

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إنه من المقرر اعتماد وإعلان نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالى،2019,2020 الأحد القادم.





حماية المستهلك: إلزام المدارس برد 25% من مصروفات النقل لن يزيد المصروفات

قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك إن إلزام الجهات التعليمية المختلفة برد 25% من مصروفات النقل والسيارات للطلاب، يأتى فى إطار دور الجهاز المنوط به حماية حقوق المستهلك سواء فيما يتعلق بالأسعار والخدمات، وبالتالى فإن الطلاب لم يحصلوا على خدمة النقل للمدراس وبالتالى وفق نصوص القانون فإن الخدمة المنقوصة تتم إعادتها أو إعادة سعرها.





طائرتان عسكريتان محملتان بأطنان من المساعدات الطبية والغذائية تصل لبنان

استمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بفتح جسر جوى لتقديم المساعدات العاجلة، وتقديم الدعم إلى الأشقاء فى الجمهورية اللبنانية لتجاوز الأزمة الراهنة.





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الرقابة الإدارية: رئيس مبيعات الشرقية للدخان بدمياط وراء حجب السجائر وحقق 12 مليون أرباح

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من كشف أسباب قلة المعروض للبيع من السجائر المحلية، وبيعها بأسعار ازيد من المقرر في السوق السوداء، حيث اسفر فحص الهيئة عن قيام كل من رئيس منطقة مبيعات الشركة الشرقية للدخان "ايسترن كومباني"، ومندوبا مبيعات بالشركة، والوكيل الخاص بالمبيعات بمحافظة دمياط بحجب منتجات الشركة من أصناف السجائر المحلية والامتناع عن بيعها للتجار بسعرها الرسمي، والاتجار بها لصالحهم وتقنين ذلك التصرف بتزوير فواتير البيع وتقديمها للشركة بما يفيد البيع بالسعر الرسمي للتجار المستحقين على خلاف الحقيقة.





الصحة: ارتفاع نسب التعافى من فيروس كورونا بمستشفيات العزل لـ69.3%

كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان، ارتفاع نسب التعافى من كورونا فى مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية إلى 69.3% بعد تسجيل 67717 حالة شفاء حتى الآن.





تعليم الجيزة تفتح الموقع الإلكترونى للتحويل بين المدارس لمدة 10 أيام

أعلنت محافظة الجيزة، أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة، ستفتح باب التسجيل على الموقع الإلكتروني للتحويلات بين المدارس مجددا لمن لم يستطع التسجيل سابقا، وذلك خلال الفترة من غدا الخميس 27 أغسطس وحتى يوم السبت 5 سبتمبر 2020 ، وذلك من خلال موقع المديرية.





نشرة منتصف اليوم من تليفزيون الخليج 365.. الحكومة تحذرنا: إصابات كورونا تزايدت.. تجارب سريرية على 15 ألف مصرى للقاحين محتملين ضد الفيروس.. مد يوم آخر فى التنسيق.. ووزير التعليم: خطة العام الدراسى أول سبتمبر

بث تليفزيون الخليج 365، نشرة أخبار منتصف اليوم، والتى جاء فيها عدد من الأخبار المحلية والعالمية، وأعدها محمود حسن، وقدمتها نسرين فؤاد، وحور محمد.





غدا انقطاع مياه الشرب وضعفها بـ13 منطقة شرق القاهرة 8 ساعات

تشهد 11 منطقة شرق القاهرة، غدا الخميس، انقطاع في مياه الشرب لمدة 8 ساعات، كما تشهد مناطق "الشيراتون والكلية الحربية" ضعف في الخدمة، بسبب قيام شركة مياه الشرب بالقاهرة بتنفيذ أعمال صيانة بمحطة مسطرد من الساعة التاسعة صباح الخميس وحتى الساعة الخامسة عصر نفس اليوم.





هندية تطلب الطلاق بسبب حب زوجها الزائد لها "بيقوم بشغل البيت ومش بيزعقلى"

في ما لا يمكن وصفه إلا بأنه من أغرب حجج الطلاق على الإطلاق، طلبت امرأة من محكمة شرعية إنهاء زواجها، لأن زوجها كان يحبها كثيرا، حيث تقدمت المرأة مجهولة الهوية من منطقة سامبال بولاية أوتار براديش الهندية مؤخرًا إلى محكمة سامبال الشرعية لطلب الطلاق من زوجها بع زواج دام لمدة 18 شهرا فقط، وعندما طُلب منها شرح طلبها، قالت المرأة إن زوجها أحبها كثيرًا ولم يجادلها أبدا، الأمر الذي وجدت أنه من المستحيل قبوله، ولجعل الأمور "أسوأ" ، قام زوج المرأة أيضا بالطهي والتنظيف لها، وساعدها فى الأعمال المنزلية المختلفة، وأعلنت نفسها "سئمت" وطلبت من أعضاء المحكمة إنهاء زواجها.





غدا انخفاض بالدرجات وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 34 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، انخفاض بالدرجات، حيث يسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الغربية، ويكون الطقس حار على جنوب سيناء، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80%.





مفاجأة فى عقد ميسى ترجح كفة إدارة برشلونة .. البرغوث يفشل فى استغلال بند الرحيل بسبب كورونا.. مانشستر سيتى أبرز المهتمين بضمه للاجتماع مرة أخرى مع جوارديولا.. والنادى يتراجع عن الشرط الجزائى ويطلب 300 مليون يورو

كشفت تقارير صحفية عن تطورات مفاجئة فى مستقبل الأرجنتينى ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، بعد قرار رحيله عن الفريق الكتالونى هذا الصيف، بعدما أرسل فاكسا رسميا إلى إدارة برشلونة يعبر فيه عن رغبته فى تفعيل البند المنصوص عليه فى عقده، والذى بموجبه يعطيه الحق فى الرحيل من جانب واحد نهاية الموسم قبل يوم 10 يونيو.





استاد السلام يستضيف الأهلي والوداد 3 أكتوبر بإياب نصف نهائي الأبطال

حدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" استاد الأهلي we بالسلام لاستضافة مواجهة الأهلى والوداد المغربى، المقرر لها 3 أكتوبر المقبل، فى السابعة مساءً، بإياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وسيقام لقاء الذهاب بين الفريقين فى المغرب يوم 26 من شهر سبتمبر المقبل، حيث يسعى الفريق الأحمر لعبور الوداد من أجل الوصول إلى النهائى الأفريقى حيث سيلتقى الفائز من تلك المباراة مع الفائز من مواجهتى الزمالك مع الرجاء المغربى.