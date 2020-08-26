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حصاد الوزارات.. الصحة تعلن ارتفاع نسب التعافى من كورونا بمستشفيات العزل لـ69.3%

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:

 

الصحة: ارتفاع نسب التعافى من فيروس كورونا بمستشفيات العزل لـ69.3%

 

الصحة تكشف موعد الوصول لـ"صفر إصابات" فى الحالات شديدة الإصابة بكورونا

 

وزير التعليم يكشف خطة العام الدراسى أول سبتمبر وينفى ما يتداول عن المصروفات

التعليم العالى تمد تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى حتى مساء غد الخميس

السياحة العالمية تعلن جاهزية مصر للترحيب بالسياح مرة أخرى

 

التعليم: إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2020 بداية الأسبوع المقبل

 

الأوقاف تنشر موضوع خطبة الجمعة وتؤكد على الأئمة الالتزام بها نصا أو مضمونا

 

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التعليم تشرح خطة التعامل مع العام الدراسى الجديد فى الأسبوع الأول من سبتمبر

 

آخر موعد لتلقى طلبات التقدم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات 15 سبتمبر

 

السياحة تحذر من استخدام قناع الوجه الكامل خلال رحلات الغوص

 

وزير القوى العاملة يعلن صرف 348 مليون جنيه لـ 300 ألف عامل بـ 3436 منشأة

 

الدفعة الثالثة من قطارات مترو الأنفاق المكيفة الجديدة للخط الثالث تصل الشهر المقبل

 

الزراعة تكثف أعمال الحملة القومية للذرة حتى الحصاد.. اعرف التفاصيل

 

التأمينات تستعد لصرف معاشات سبتمبر خلال أيام

 

 

 

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