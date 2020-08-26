مصر تجرى آخر مراحل التجارب على لقاحين.. غدا بـ"الخليج 365"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، الحكومة تحذر.. أرقام كورونا فى تزايد وعقوبات لمخالفى الاجراءات الإحترازية.. والموجة الثانية مرتبطة بالأمان الزائف.. مصر تجرى آخر مراحل التجارب على لقاحين.. وزيرة الصحة: 15 ألف مبحوث بالمرحلة الثالثة.. والمبادرات الرئاسية تحد من الآثار السلبية للفيروس. واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا.. ـ الحكومة تحذر.. أرقام كورونا فى تزايد وعقوبات لمخالفى الاجراءات الإحترازية.. والموجة الثانية مرتبطة بالأمان الزائف.. مصر تجرى آخر مراحل التجارب على لقاحين.. وزيرة الصحة: 15 ألف مبحوث بالمرحلة الثالثة.. والمبادرات الرئاسية تحد من الآثار السلبية للفيروس ـ الحكومة تحذر.. أرقام كورونا فى تزايد وعقوبات لمخالفى الاجراءات الإحترازية.. والموجة الثانية مرتبطة بالأمان الزائف.. مصر تجرى آخر مراحل التجارب على لقاحين.. وزيرة الصحة: 15 ألف مبحوث بالمرحلة الثالثة.. والمبادرات الرئاسية تحد من الآثار السلبية للفيروس ـ «الخليج 365» تواصل انفرادها بخطة الإخوان لتجنيد أطفال مصر.. خفايا مؤامرة الجماعة الإرهابية للقفز على أسوار التعليم.. أوراق «وحدة الشرائح » تفضح البرنامج التفصيلى للسيطرة على المدارس والفصول.. والتعليم الخاص واللغات والدولى فى مقدمة أهداف التنظيم ـ القاهرة تستعد لنقل المومياوات الملكية من التحرير للفسطاط ـ القاهرة تستعد لنقل المومياوات الملكية من التحرير للفسطاط ـ إطلاق خدمات «مصر الرقمية » تجريبياً على مستوى الجمهورية.. وزير الاتصالات: 700 ماكينة ATM جديدة بمكتب البريد ونستهدف الانتهاء من تطوير 780 مكتب بريد بنهاية العام المالى الحالى 2020 Advertisements ـ فؤاد السنيورة رئيس الوزراء الأسبق يحدد فى حوار من بيروت ل «الخليج 365»: "روشتة" إنقاذ لبنان.. أدعو الآن لتشكيل حكومة تبدأ باستعادة ثقة اللبنانيين.. والعودة لاتفاق الطائف والدستور ـ فؤاد السنيورة رئيس الوزراء الأسبق يحدد فى حوار من بيروت ل «الخليج 365»: "روشتة" إنقاذ لبنان.. أدعو الآن لتشكيل حكومة تبدأ باستعادة ثقة اللبنانيين.. والعودة لاتفاق الطائف والدستور ـ إتاحة منظومة التصوير الفضائى لتطوير إصدار تراخيص البناء ـ 15% تراجعا فى أسعار ملابس المدارس.. غرفة «صناعة الملابس»: المعروض 100 % مصري ـ 15% تراجعا فى أسعار ملابس المدارس.. غرفة «صناعة الملابس»: المعروض 100 % مصري ـ مد باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى حتى مساء اليوم.. المشرف على التنسيق: لا نية لمد باب التسجيل مرة أخرى ـ الجزيرة وأخواتها.. «ميليشيا» تميم الإعلامية.. الأمير القطرى يمول إعلام الفتنة ونشر الفوضى لتعويض غيابه عن دائرة التأثير فى المنطقة العربية ـ الجزيرة وأخواتها.. «ميليشيا» تميم الإعلامية.. الأمير القطرى يمول إعلام الفتنة ونشر الفوضى لتعويض غيابه عن دائرة التأثير فى المنطقة العربية

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