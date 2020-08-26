شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رئيس جهاز تنمية التجمع الثالث يعلن تنفيذ 79 عمارة بمجموع 1960 وحدة سكنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس عادل عبد العزيز رئيس جهاز تنمية التجمع الثالث، تفاصيل مشروعات الإسكان الاجتماعي “سكن مصر" بمدينة أكتوبر الجديدة، موضحا أنه واحد من مشروعات السكنية الجديدة التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان وأحد المشروعات المتميزة هو مشروع الإسكان الفاخر جنة .

وأضاف رئيس جهاز تنمية التجمع الثالث في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أنه في القاهرة الجديدة هناك أكثر من محور من محاور الإسكان حيث إن هناك محور الإسكان الاجتماعى وهذا تم تنفيذه 79 عمارة بمجموع 1960 وحدة سكنية وهذا تم تسليمه بالكامل في منطقة التجمع الثالث حيث تم تسليمه للسكان بكامل المرافق وهو يعمل الآن.

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وأوضح رئيس جهاز تنمية التجمع الثالث أن المحور الثانى هو محور سكن مصر يضم 721 عمارة يشمل أكثر من مكان في القاهرة الجديدة بمتوسط 7304 وحدة سكنية ، ومعدل الإنجاز وصلنا إلى ما يتجاوز الـ 85 % ونعمل الآن في مرحلة تنفيذ المرافق من شبكان مياه وصرف وطرق وكهرباء وتم تسليم بعض الوحدات .