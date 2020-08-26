شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو يؤكد حصول يتيم الإسماعيلية على وحدة سكنية من "التضامن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت الإعلامية عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد"، فيديو يوضح تسليم وحدة سكنية، للشاب أسامة سعد صاحب فيديو الاستغاثة المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى، بعد تركه دار الأيتام.

وكان الدكتور محمد العقبى المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعى، كشف حقيقة استغاثة شاب يتيم على السوشيال ميديا، موضحًا أنه يعرف الشاب جيدا -وهو ابن الوزارة - على مدار الثلاث سنوات الماضية، حيث يبلغ من العمر 19 عاما وهذا السن يعنى أن يخرج من دار الأيتام، وهو وقع على إقرار الخروج من الدار وتم توفير وحدة سكنية مستقلة له في الإسكندرية بناء على رغبته وتوفير فرصة عمل بمصنع ألبان بناء على رغبته.

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وأضاف العقبى، خلال مداخلة هاتفية: "كان له مشكلات مع زملائه، وجرى تحويله إلى مركز إعداد وتأهيل نفسى ببنى سويف، حيث كان هناك نوع من العنف وخناقات مستمرة ولم يكن منتظما بالدراسة بشكل كافٍ"، موضحًا أن الغريب أن الشاب غير رأيه فجأة وطلب أن يعود لدار الأيتام.

وأشار إلى أن الشاب له مطالب غير مشروعة، حيث لا يمكن العودة لدار الأيتام، مردفا: "الشاب مقيم فى الإسماعيلية، ونحاول أن نوفر له كل السبل بما لا يخالف القانون"، مؤكدا أنه تم إذاعة الفيديو مجتزأ في قنوات الإخوان.

وأكد أن الشاب يطالب بالعودة لدار رعاية الأيتام وهذا مخالف للقانون لأنه يتخطى 19 سنة، موضحاً أنه تم التواصل مع الشاب ونحاول أن نجد له مخرج قانونى يلبى رغباته.