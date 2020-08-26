شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مشروع القطار الكهربائى يضم 12 محطة و4 كبارى سيارات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت قناة إكسترا نيوز جولة داخل مشروع القطار الكهربائى للربط بين العاصمة الإدارية ومدن مصر، والذى يعد أحد المشروعات القومية التى بدأت الدولة فى تنفيذها والتى تساهم بكافة الأشكال فى تطوير منظومة النقل العام.
وبحسب تقرير القناة فإن هذا المشروع الذى يربط بين القاهرة الكبرى والمجتمعات العمرانية الجديدة بينها العاصمة الإدارية والعاشر من رمضان والسلام
من جانبه قال أيسر رأفت مدير مشروع القطار الكهربائى، إن المشروع يتكون من 12 محطة بداية من محطة عدلى منصور والعبور والشروق والمستقبل ونيو هليوبوليس ومحطة بدر ونيو بدر والعاصمة 1 والعاصمة 2 والصناعية في اتجاه العاشر والعاشر من رمضان 1 بجانب 4 كبارى سيارات.
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