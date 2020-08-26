شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. منسق دار مصر للإسكان المتوسط يعلن تسليم 55% من 455 عمارة بالمشروع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى قناة إكسترا نيوز، جولة داخل مشروع دار مصر للإسكان المتوسط بالقاهرة الجديدة، الذى يعد من المشروعات الواعدة فى القاهرة الجديدة، ويقام على مجموعة من المراحل، حيث تم تسليم عدد من الوحدات السكنية لمستحقين، ويتم العمل على عدد من الوحدات الأخرى.

وفى هذا السياق قال أسامة عبد النبى منسق عام مشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة، أن مشروع دار مصر للإسكان، يتم تنفيذه فى دار مصر القرنفل بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، حيث أن المشروع يتكون من عدة عناصر فهناك مناطق سكنية ومناطق ترفيهية ومناطق تجارية .

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وأوضح منسق عام مشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة، أن العمارات الموجودة فى المشروع عبارة عن 455 عمارة سكنية، تم تسليم ما يقرب من 55 % من العمارات للسكان وجارى تجهيز باقى العمارات لتسليمها فى أقرب فرصة .

ولفت منسق عام مشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة، إلى أن المشروع يضم عدة مناطق تجارية بينهم 4 أسواق تجارية تم الانتهاء منها والغرض منها تلبية حاجات المواطنين وهناك 4 مساجد ومنطقة مولات.