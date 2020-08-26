شكرا لقرائتكم خبر عن "مكافحة التطرف إعلاميا".. محاضرة للطلاب الوافدين بمنظمة خريجى الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقى الإعلامى سعد المطعنى، محاضرة بعنوان "مكافحة التطرف إعلاميا"، أكد فيها على دور الإعلام فى صياغة العقول ووجدان الشعوب، وهو ما يتطلب صياغة خطاب إعلامى يواكب الأحداث المثارة، وخاصة ما يمر به العالم الآن من مظاهر العنف والتشدد والتطرف، وهذا يتطلب رؤية إعلامية واضحة شاملة تهدف لإظهار الحقائق والرد على كل ما يثار وتفنيده بالأدلة الصحيحة على يد علماء متخصصين، مع ضرورة التعرف على كيفية الوصول لطبقات المجتمع المختلفة وخاصة شريحة الشباب التى تتعرض لمحاولات للنيل منه وتغريبه والتشكيك فى معتقداته.

جاء ذلك ضمن فعاليات البرنامج التدريبى للطلاب الوافدين، الذى تعقده المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بنظام الحضور المباشر مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .

وأكد المطعنى، كيفية تحقيق نجاحات للإعلام على أرض الواقع فى مواجهة الفكر المتشدد، فى ضوء الرسالة الإعلامية التى تسعى لتفكيك عقلية المتشدد، وإعادته كإنسان فاعل وايجابى.

تضم هذه الدورة مجموعة من الطلاب الوافدين من كليات مختلفة بجامعة الأزهر، وفى ختام المحاضرة تم فتح باب الحوار حول قضايا التشدد المثارة إعلامياً على الساحة والرد عليها من أجل تصحيح المفاهيم المختلفة.

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محاضرة "مكافحة التطرف إعلاميا"

جانب من المحاضرة