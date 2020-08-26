النقل تكشف حقيقة تصريحات كامل الوزير عن أهالي الصعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أكدت وزارة النقل أن ما نشر في إحدى صفحات الفيسبوك المزيفة من تصريحات سلبية عن أهالي الصعيد منسوبة للفريق كامل الوزير، وزير النقل، هي تصريحات عارية تماما من الصحة.

وأضافت الوزارة، في بيان، الأربعاء، أن الوزير لم يدل بأي تصريحات سلبية عن أهل الصعيد وأنه دائما ما يؤكد احترامه وتقديره لأهالي الصعيد ولكل الشعب المصري ويعمل لخدمة تراب مصر وشعبها بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وطالبت وزارة النقل، المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تهدف إلى إثارة البلبلة وتؤكد الوزارة أن مثل هذه الشائعات لن تعيق استمرار النهضة الكبيرة التي يعيشها قطاع النقل في مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.