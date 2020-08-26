الوطنية للتدريب: إطلاق برنامجين جديدين للنشء والباحثين قريبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

صرحت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، بأنه سيتم إطلاق برنامجين رئاسيين للنشء وللباحثين قريبا ليكونا إضافة جديدة إلى البرامج التدريبية التي تقدمها الأكاديمية.

واختتمت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأربعاء 26 أغسطس، المقابلات الشخصية للمتقدمين للالتحاق بالدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، والتي استمرت على مدار خمسة أيام منذ السبت الماضي بمشاركة 15 وزيرًا و64 خبيرًا وضيف شرف.

جدير بالذكر أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى بناء كوادر ذات كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة، وتم تخريج 190 متدربا في الدفعة الأولى في شهر يناير 2018، وحاليًا تضم الدفعة الثانية 79 متدربا.

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