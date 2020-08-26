شبورة وأمطار والعظمى 41.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدا الخميس، طقس مائل للحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف ليلا والرياح معتدلة مع ظهور شبورة مائية صباحا.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الطقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية لطيف ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مع ظهور شبورة مائية صباحا، وسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية ووسط سيناء.

كما يسود طقس حار نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل ليلا، مع رياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، ويكون الطقس على محافظات الصعيد، شديد الحرارة نهارا جنوبا حار شمالا، معتدل إلى لطيف ليلا، مع رياح معتدلة تنشط أحيانا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى:

القاهرة 34 24

الإسكندرية 31 21

وادي النطرون 34 22

طنطا 33 23

شبين الكوم 34 23

دمنهور 34 22

بلطيم 31 22

مطروح 30 22

السلوم 32 22

سيوة 35 22

بورسعيد 31 26

دمياط 31 24

الزقازيق 34 23

المنصورة 33 23

الإسماعيلية 35 22

السويس 35 24

العريش 32 23

رفح 31 23

رأس سدر 36 24

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نخل 36 19

نويبع 37 28

طابا 36 26

كاترين 33 19

الطور 35 27

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 38 29

مرسى علم 37 29

الفيوم 35 24

بني سويف 35 24

المنيا 35 22

أسيوط 36 23

سوهاج 37 25

قنا 39 26

الأقصر 40 27

أسوان 41 26

إدفو 40 26

أبوسمبل 41 27

الوادي الجديد 39 24

شلاتين 38 27

أبورماد 37 27

حلايب 36 28

رأس حدربة 36 28