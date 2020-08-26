القوى العاملة: 348 مليون جنيه إعانات طوارئ للعاملين بالسياحة والنسيج وقطاعات أخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، استكمال صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة، في صرف إعانات الطوارئ للعاملين في القطاعات المتضررة من فيروس كورونا وفي مقدمتها قطاع السياحة، والغزل والنسيج وقطاعات أخرى.

وبحسب بيان اليوم، وصلت المبالغ التي صرفت إلى 348 مليون و375 ألف جنيه، لنحو 300 ألف و 932 عاملا يعملون في 3436 منشأة متضررة من جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسى للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت فى التأمينات بحد أدنى 600 جنيه.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف مرتبات العمالة المنتظمة القطاعات المتضررة من كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفي مقدمتها السياحة المتضررة.

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وأشار الوزير، إلى أنه بالنسبة لقطاع السياحة (خاص وعام) تم صرف 208 ملايين 872 ألف جنيه، لـ201 ألف و94 عمالا يعملون في 3237 منشأة.

وبالنسبة لقطاع الغزل والنسيج (خاص وعام) تم صرف 98 مليونا و702 جنيه، لـ 76 ألفا و675 عاملا، يعملون في 97 منشأة ، كما تم صرف 40 مليون و 801 جنيه لـ 23 ألفا و163 عاملا، يعملون في 102 منشأة قطاع خاص وعام.

وأكد سعفان، أنه تم وضع قواعد للصرف للقطاعات المتضررة خاصة لقطاع السياحة بالاتفاق بين وزارات القوى العاملة والسياحة والتخطيط والتنمية والاقتصادية خلال اجتماعهم الأخير لإعانة ذلك القطاع، وفقًا لها يتم تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق والذي بدوره يقوم بمراجعتها مع التأمينات الاجتماعية، وعلى أثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها.