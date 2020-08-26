لحاجزي الإسكان الاجتماعي.. خدمة إلكترونية جديدة تتيح متابعة الملفات بشركات الاستعلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أصبح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يعتمد على تقديم كافة الخدمات للحاجزين في مشروع الإسكان الاجتماعي بشكل إلكتروني.

وخصص صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري موقعا إلكترونيا https://cservices.shmff.gov.eg لتقديم كافة الخدمات للحاجزين، مع التوسع في زيادة عدد الخدمات المتاحة كان أخرها خدمة تقديم طلبات متابعة الملفات بشركات الاستعلام، وتتيح تلك الخدمة للعملاء تقديم طلب لمتابعة ملفاتهم المُرسلة إلى شركة الاستعلام.

وينشر الخليج 365 طريقة الاستفادة من الخدمة الجديدة على النحو التالي:

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- الدخول على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي https://cservices.shmff.gov.eg من خلال حساب الحاجز على هذا الموقع.

- يختار الحاجز مركز خدمة المواطنين، ثم قسم طلبات.

- يضغط الحاجز على طلبات متابعة الملفات بشركات الاستعلام، ويتم كل ذلك عن طريق تسجيل الدخول عن طريق إدخال الرقم القومي لصاحب الطلب وكلمة المرور.