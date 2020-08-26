مزق جسدها "في نص الشارع".. مقتل ربة منزل على يد زوجها بالعياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: شهد مركز العياط جنوب محافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، جريمة قتل مؤسفة راحت ضحيتها ربة منزل على يد زوجها. تلقى العقيد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع الجنوب، إشارة من شرطة النجدة بوقوع جرية قتل بقرية برنشت. وكشفت التحريات الأولية أن خلافات زوجية متكررة بين الضحية وزوجها دفعتها لترك المنزل والإقامة لدى أسرتها. Advertisements مع تدخل العقلاء وكبار العائلتين للصلح بينهما، وافقت الزوجة على العودة واستكمال حياتها مع لكنه عاجلها بطعنات في الجسم في طريق عودتهما لعش الزوجية على مرأى ومسمع من المارة. ووجه العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث فرقة العياط والبدرشين، بسرعة ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الجريمة. وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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