الشرطة تطارد متهمًا بذبح جاره "في نص الشارع".. وشهود: "رفض زواجه من ابنته"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

يكثف ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودهم لضبط المتهم بقتل عامل بمركز البدرشين، جنوب المحافظة، اليوم الأربعاء.

"سايح في دمه على الأرض قدام بيته".. هكذا سجلت المعاينة المبدئية لجريمة ذبح عامل يدعى "ربيع. ط." بشارع العرب، ظهر اليوم.

التحريات الأولية التي أشرف عليها العقيد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الجنوب، أشارت إلى أن مشادة بين المجني عليه وجاره، تطورت إلى مشاجرة، سدد على إثرها الجار له طعنة في الرقبة.

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شهود عيان أرجعوا سبب ارتكاب الجريمة إلى تقدم المتهم "م.ح." لخطبة ابنة المجني عليه، لكن طلبه قوبل بالرفض، ما أثار حفيظته ودفعه لقتله "في عز الضهر"، مؤكدين على دماثة خلق المجني عليه الذي يتمتع بحب الجميع.

وفرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا بمسرح الجريمة، وتكثيف الجهود لضبط المتهم والأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتم نقل الجثة بواسطة الإسعاف إلى المشرحة بعد معاينة النيابة العامة والأدلة الجنائية.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، للنيابة العامة لتباشر التحقيق.