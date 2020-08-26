صُممت لتهريب مخدرات بـ 30 مليون جنيه.. ماذا قدمت الداخلية في 24 ساعة؟(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال خلال الـ 24 ساعة الماضية، واصلت خلالها تنفيذ الخطة الشاملة التي تتبعها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد جنبا إلى إحكام السيطرة الأمنية على كافة أنحاء البلاد.

نجاحات كبيرة حققتها الحملات بمشاركة قوات الأمن المركزي ومباحث المصنفات والمسطحات في إطار مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة.

قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية أعد مقطع فيديو يرصد أبرز النتائج التي حققتها حملات قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومباحث المصنفات والمسطحات خلال الـ 24 ساعة الماضية.