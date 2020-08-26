ضبط 7 أشخاص بحوزتهم مخدرات في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: شنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، حملة أمنية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة. تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة من 7 أشخاص بحوزتهم، كمية من المواد المخدرة ومبالغ مالية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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