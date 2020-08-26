شرطة النقل تضبط 4 أشخاص بحوزتهم أسلحة ومخدرات داخل القطارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات جهودها الأمنية باستهداف، وضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات.

أسفرت الجهود خلال الـ 24ساعة الماضية، في مجال ضبط حائزي المواد المخدرة، عن ضبط (شخص) حال تواجده بموقف النقل العام بالسلام بالقاهرة، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت حوالي 20 جرام).

Advertisements

كما ضبطت (شخص – له معلومات جنائية) حال تواجده بمحطة سكك حديد أسوان، وبحوزته (كمية من نبات البانجو المخدر وزنت حوالي 60 جرام)، وآخر حال تواجده بمحطة سكك حديد الزقازيق، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت حوالي 7 جرام).

وفي مجال مكافحة جرائم حيازة الأسلحة النارية والبيضاء، نجحت اشرطة النقل والمواصلات، في ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بمحطة سكك حديد الإسكندرية، وبحوزته (سلاح أبيض)، وآخر حال تواجده بمحطة سكك حديد طنطا، وبحيازته (سلاح أبيض).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.