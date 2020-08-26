أخبار مصر | 'الأمين' يشارك في اختيار المرشحين للبرنامج الرئاسي للتنفيذيين

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر 'الأمين' يشارك في اختيار المرشحين للبرنامج الرئاسي للتنفيذيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك الدكتور إبراهيم الأمين خبير الإدارة العامة والمحلية ومساعد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سابقًا، في لجان اختيار المرشحين للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب التابعة لرئاسة الجمهورية.

وأكد أمين أهمية تلك البرامج التأهيلية، ضرورة بناء جيل جديد من الكوادر والقيادات الحكومية والتنفيذية الشبابية، مشيدًا بما حققه الشباب في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكشف أمين أن هذا البرنامج الرئاسي يأتي في إطار استراتيجية بناء الإنسان المصري، وذلك تنفيذًا لرؤية مصر ٢٠٣٠ والهادفة لخلق جهاز إداري كفء وفعال، يستجيب لاحتياجات المواطن وتطلعاته.