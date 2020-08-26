أخبار مصر | انتخابات البيطريين: إقبال غير مسبوق بالمحافظات للمشاركة بالتصويت

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر انتخابات البيطريين: إقبال غير مسبوق بالمحافظات للمشاركة بالتصويت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى، إن اللجان تشهد منذ بداية التصويت فى العاشرة من صباح اليوم، الأربعاء، إقبال غير مسبوق من الأطباء البيطريين للمشاركة بالتصويت، مشيرا إلى أن بعض اللجان التى لم تتخط أصوات الناخبين بها من قبل فى أى انتخابات الـ50 صوت، تخطت الـ400 صوت، اليوم، ومازالت تستقبل الأطباء البيطريين للإدلاء بالأصوات.

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وأضاف رئيس لجنة الانتخابات في تصريحات له، أنه لأول مرة تشهد بعض اللجان امتلاء صناديق الاقتراع بها تماما، ويتم الاستعانة بصناديق جديدة، مثل فرعيات الشرقية، حيث لجنة التصويت بالزقازيق، تم الاستعانة بـ7 صناديق جديدة لها، بعد امتلاء صناديقها، منذ الساعة الثانية ظهرا، مشيرا إلى أن تلك اللجنة عدد الأعضاء المُسجلين بها حوالى 1571 طبيب بيطرى، لافتا إلى أن هناك إقبال من الأطباء البيطريين من أًحاب المعاشات للتصويت، فى الدقهلية، وأسيوط، الشرقية، وسوهاج، شعورا منهم بالمسئولية تجاه نقابتهم.

وتابع: وهذه الأعداد لأول مرة أن تشهدها النقابة، حيث حصلت على عضوية النقابة فى 2018، بحوالى 1900 صوت، إلا أن هذا العام لابد أن يجتاز المرشح 3 آلاف صوت على الأقل على مقعد النقيب العام مثلا، وهو ما يؤكد أن الأطباء البيطريين أصبح لديهم وعى للتعبير عن مطالبهم.

وجدير بالذكر أن عملية التصويت فى إنتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء البيطريين، بدأت الساعة العاشرة صباح اليوم الأربعاء، وتجرى الإنتخابات على مقعد النقيب العام والتجديد النصفى للنقابة العامة للأطباء البيطريين، ومجالس النقابات الفرعية عدا نقابة "القاهرة، الجيزة، قنا"، ومن المقرر أن تنتهي في الساعة السادسة من مساء اليوم.