أخبار مصر | الوفد ينفي إعداد قائمة لمرشحيه في مجلس النواب حتى الآن

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الوفد ينفي إعداد قائمة لمرشحيه في مجلس النواب حتى الآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، إن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود قائمة بأسماء شخصيات وأعضاء من الحزب تم ترشيحهم لخوض انتخابات مجلس النواب القادمة عارٍ تمامًا من الصحة، مؤكدًا أن الهدف من هذه الشائعات هو إحداث نوع من البلبلة والوقيعة بين صفوف الوفديين.

وأشار بدراوي إلى ما أعلنه المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، في اجتماع الهيئة العليا الذي عقد مؤخرًا أن الحزب لم يطرح حتى الآن اسم أي من الأعضاء لخوض الانتخابات المقبلة.

وناشد بدراوي الوفديين بعدم تصديق أية شائعات الهدف منها زعزعة استقرار الحزب، مشددًا على ما قاله رئيس الوفد في اجتماع الهيئة العليا أننا نعمل بوضوح وبشفافية وفي النور، إذ أنه ليس لدينا شيئًا نخاف منه لنخفيه.

وحذر سكرتير عام الوفد مروجي مثل هذه الشائعات من أنه سوف يعرض نفسه للعقوبات الواردة باللائحة.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 900 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 67717 حالة.

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وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 141 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقال «مجاهد» إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 97619 حالة من ضمنهم 67717 حالة تم شفاؤها، و5298 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر».