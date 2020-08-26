أخبار مصر | بتوجيهات من السيسي.. طائرتان عسكريتان محملتان بأطنان من المساعدات الطبية والدوائية والغذائية تصل لبنان

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بتوجيهات من السيسي.. طائرتان عسكريتان محملتان بأطنان من المساعدات الطبية والدوائية والغذائية تصل لبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من جمهورية مصر العربية متجهة إلى مطار رفيق الحريرى الدولي بجمهورية لبنان الشقيقة في عاشر رحلات الجسر الجوي محملة بأطنان من المساعدات الطبية والدوائية والغذائية تم إعدادها بمشاركة الهلال الأحمر المصري وعدد من جمعيات المجتمع المدني بمصر.

ويأتي ذلك استمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى