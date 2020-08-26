أخبار مصر | عضو بالبيطريين: العملية الانتخابية تقوم على الحرية والشفافية والإقبال الكبير

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عضو بالبيطريين: العملية الانتخابية تقوم على الحرية والشفافية والإقبال الكبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد القرش عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، عضو لجنة انتخابات التجديد النصفي بنقابة البيطريين، إن الانتخابات هذا العام تشهد إقبالا كبيرا من الأعضاء للإدلاء بأصواتهم داخل اللجان في اللجنة العامة والمحافظات.

وأضاف القرش في تصريح للفجر، أن إقبال هذا العام أكبر بكثير عن الأعوام الماضية، موضحا أن هذا يدل على الوعي الكبير الذي يتمتع به البيطريين في الحفاظ على حقوقهم في إختيار من يمثلهم.

وأشار إلي أن التفاعل الكبير بين البيطريين ونقابتهم يوضح أن الطب البيطري لا يقتصر على الدور التنموي فقط، ولكنه يركز على نشر الوعي والثقافة في المجتمع، وهذا ما يظهر جليا في نسبة إقبالهم على الإنتخابات.

وأكد على أن العملية الانتخابية لنقابة البيطريين تقوم بحرية وشفافية تامة في الإلتزام بعملية التصويت، متمنيا أن تنتهي الإنتخابات بشكل جيد، ومشرفة للإنتخابات النقابية في مصر.

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وجدير بالذكر أن عملية التصويت فى إنتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء البيطريين، بدأت الساعة العاشرة صباح اليوم الأربعاء، وتجرى الإنتخابات على مقعد النقيب العام والتجديد النصفى للنقابة العامة للأطباء البيطريين، ومجالس النقابات الفرعية عدا نقابة "القاهرة، الجيزة، قنا"، ومن المقرر أن تنتهي في الساعة السادسة من مساء اليوم.

وجدير بالذكر أن عملية التصويت فى إنتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء البيطريين، بدأت الساعة العاشرة صباح اليوم الأربعاء، وتجرى الإنتخابات على مقعد النقيب العام والتجديد النصفى للنقابة العامة للأطباء البيطريين، ومجالس النقابات الفرعية عدا نقابة "القاهرة، الجيزة، قنا".

أكد الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين ورئيس اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، أن التصويت بكافة المحافظات يتم تحت إشراف قضائى كامل، بمشاركة 55 مستشار من هيئة النيابة الإدارية، يشرفون على 55 لجنة انتخابية على مستوى محافظات الجمهورية ، مشيرا إلى أنه يسمح بالتصويت لعضو الجمعية العمومية بموجب الكارنيه أو بطاقة الرقم القومي أو الباسبور، وإيصال سداد اشتراك النقابة العامة عن عام 2019، مؤكدا أن العملية الانتخابية تبدأ العاشرة صباحا وتغلق اللجان ويتوقف التصويت فى تمام السادسة مساء.

أشار البدرى إلى أنه سيسمح بسداد الاشتراكات المتأخرة بمقر لجنة الانتخابات قبل التصويت، لافتا إلى أنه يمكن سداد الاشتراكات حتى عام 2019 من خلال موقع النقابة الرسمى، أو خدمة فورى من أى ماكينة.

أوضح أنه تم إصدار توصيات لكافة اللجان بالمحافظات، الإلتزام بالاجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الأعضاء خلال مشاركتهم بالانتخابات، حيث يتم إلزام كافة المترددين علي المقار الانتخابية بإرتداء الكمامة مع مراعاة التباعد الإجتماعي، واستخدام المطهرات، لافتا إلى أن كافة اللجان الانتخابية البالغ عددها 55 لجنة، انتهت من كافة الاستعدادت اللازمة للتصويت.