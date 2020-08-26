أخبار مصر | مرشح نقيب البيطريين: الأطباء يستحقون الثقة والأمل في المستقبل

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مرشح نقيب البيطريين: الأطباء يستحقون الثقة والأمل في المستقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال حسن حلمي نقيب الأطباء البيطريين بكفر الشيخ، والمرشح علي مقعد نقيب عام أطباء بيطريين مصر، أن مهنة الطب البيطري تواجه عدة تحديات نتيجة الأزمات القديمة والمتلاحقة خلال الفترة الماضية وضياع هيبة النقابة، لافتا إلي وجود بصيص أمل لابد أن نتماسك به جميعا للنهوض مرة أخري بالمهنة والنقابة.

وأكد حلمي في تصريح خاص إلى الخليج 365، أن وعوده الانتخابية هو نتاج دراسات متعمقة لآليات تنفيذه، متابعا: لا أقول إلا ما التزم به وحق الجميع سؤال عندي.

وأضاف المرشح، أن الأطباء البيطريين يستحقون الثقة والأمل في المستقبل، والشفافية للقيام بمهمتهم وأن تكون نقابة الأطباء البيطريين نقابة بيت يجمع شملهم ويوحد رسالتهم ورؤيتعم وكلامهم.

ودعا المرشح جموع البيطريين للإدلاء بأصواتهم لاختيار نقيب يخدم المهنة والنقابة ولا يخدم مصالحة الشخصية.

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وجدير بالذكر أن عملية التصويت فى إنتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء البيطريين، بدأت الساعة العاشرة صباح اليوم الأربعاء، وتجرى الإنتخابات على مقعد النقيب العام والتجديد النصفى للنقابة العامة للأطباء البيطريين، ومجالس النقابات الفرعية عدا نقابة "القاهرة، الجيزة، قنا".

أكد الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين ورئيس اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، أن التصويت بكافة المحافظات يتم تحت إشراف قضائى كامل، بمشاركة 55 مستشار من هيئة النيابة الإدارية، يشرفون على 55 لجنة انتخابية على مستوى محافظات الجمهورية ، مشيرا إلى أنه يسمح بالتصويت لعضو الجمعية العمومية بموجب الكارنيه أو بطاقة الرقم القومي أو الباسبور، وإيصال سداد اشتراك النقابة العامة عن عام 2019، مؤكدا أن العملية الانتخابية تبدأ العاشرة صباحا وتغلق اللجان ويتوقف التصويت فى تمام السادسة مساء.

أشار البدرى إلى أنه سيسمح بسداد الاشتراكات المتأخرة بمقر لجنة الانتخابات قبل التصويت، لافتا إلى أنه يمكن سداد الاشتراكات حتى عام 2019 من خلال موقع النقابة الرسمى، أو خدمة فورى من أى ماكينة.

أوضح أنه تم إصدار توصيات لكافة اللجان بالمحافظات، الإلتزام بالاجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الأعضاء خلال مشاركتهم بالانتخابات، حيث يتم إلزام كافة المترددين علي المقار الانتخابية بإرتداء الكمامة مع مراعاة التباعد الإجتماعي، واستخدام المطهرات، لافتا إلى أن كافة اللجان الانتخابية البالغ عددها 55 لجنة، انتهت من كافة الاستعدادت اللازمة للتصويت.