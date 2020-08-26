أخبار مصر | مرشح بالانتخابات: لابد من سد العجز في أعداد البيطريين

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مرشح بالانتخابات: لابد من سد العجز في أعداد البيطريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور علي سعد المرشح على مقعد النقابة العامة للأطباء البيطريين فوق السن، علي إنه في حال فوزه بالانتخابات سوف يطالب بسد العجز في أعداد الأطباء البيطريين العاملين في التفتيش على اللحوم على مستوى الجمهورية.

وأضاف في تصريح للفجر، أنه يوجد عجز في أعداد الأطباء البيطريين العاملين في التفتيش على المجازر في مصر لا يتعدى 150 طبيبا، لافتا إلي نقص الأعداد هو أحد الأسباب في تفشي الأمراض بالدولة، مثل الفيروسات الكبدية والفشل الكلوي، وهذا ما يؤكد الأهمية الكبيرة للبيطريين في الرقابة والتفتيش على اللحوم.

وأوضح أن جميع النقابات المهنية حصلت على الكادر إلا الأطباء البيطريين، ولذلك نحن نطالب بالحصول عليه في أقرب وقت ممكن، بجانب رفع بدل العدوى للأطباء المعرضين للأمراض في أي وقت.

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وجدير بالذكر أن عملية التصويت فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء البيطريين، بدأت الساعة العاشرة صباح اليوم الأربعاء، وتجرى الانتخابات على مقعد النقيب العام والتجديد النصفى للنقابة العامة للأطباء البيطريين، ومجالس النقابات الفرعية عدا نقابة "القاهرة، الجيزة، قنا".

أكد الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين ورئيس اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، أن التصويت بكافة المحافظات يتم تحت إشراف قضائى كامل، بمشاركة 55 مستشار من هيئة النيابة الإدارية، يشرفون على 55 لجنة انتخابية على مستوى محافظات الجمهورية ، مشيرا إلى أنه يسمح بالتصويت لعضو الجمعية العمومية بموجب الكارنيه أو بطاقة الرقم القومي أو الباسبور، وإيصال سداد اشتراك النقابة العامة عن عام 2019، مؤكدا أن العملية الانتخابية تبدأ العاشرة صباحا وتغلق اللجان ويتوقف التصويت فى تمام السادسة مساء.

أشار البدرى إلى أنه سيسمح بسداد الاشتراكات المتأخرة بمقر لجنة الانتخابات قبل التصويت، لافتا إلى أنه يمكن سداد الاشتراكات حتى عام 2019 من خلال موقع النقابة الرسمى، أو خدمة فورى من أى ماكينة.

أوضح أنه تم إصدار توصيات لكافة اللجان بالمحافظات، الإلتزام بالاجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الأعضاء خلال مشاركتهم بالانتخابات، حيث يتم إلزام كافة المترددين علي المقار الانتخابية بإرتداء الكمامة مع مراعاة التباعد الإجتماعي، واستخدام المطهرات، لافتا إلى أن كافة اللجان الانتخابية البالغ عددها 55 لجنة، انتهت من كافة الاستعدادات اللازمة للتصويت.