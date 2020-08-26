مصر | "مش عايز يجوزه ابنته".. التحريات تكشف ملابسات قتل عجوز البدرشين

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "مش عايز يجوزه ابنته".. التحريات تكشف ملابسات قتل عجوز البدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يكثف رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة من جهودهم لكشف ملابسات العثور على جثة عجوز أمام منزله، بموكز البدرشين جنوب المحافظة، ظهر اليوم الأربعاء.

التحريات الأولية أفادت إلى أنه وقعت مشاجرة بين المجني عليه وجاره، انتهت بمقتل العجوز بطعنات برقبته.

"مرضيش يجوزه ابنته".. حسبما أفاد عدد من شهود العيان أن المشاجرة وقعت العجوز وجاره لرفضه خطبة ابنته له، لسوء سلوكه.

وعثرت أجهزة الأمن بالجيزة، على جثة رجل عجوز أمام منزله بشارع العرب، بمركز البدرشين جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة عجوز مقتولًا أمام منزله بشارع العرب بنطاق المركز.

وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع وجه بسرعة إنتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة والرائد محمد طبلية رئيس مباحث المركز، ومعاونه الرائد أحمد فايز، للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها، وسماع أقوال شهود العيان.