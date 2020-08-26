شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار نظافة وتعقيم المساجد استعدادا لعودة صلاة الجمعة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الأوقاف استمرار الحملة الواسعة لنظافة وتعقيم المساجد على مستوى الجمهورية، استعدادا لصلاة الجمعة المقبلة، ونشرت الوزارة صورًا مستحدثة لعمليات تعقيم ونظافة المساجد على مستوى الجمهورية.

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وشددت وزارة الأوقاف على مراعاة الواقع والحال، فالأصل في صلاة الجمعة هو الوجوب، لكن في وقت النوازل لو صلى كبار السن والمرضى في بيوتهم فلا حرج عليهم ، ليس هذا فقط بل من صلى الجمعة في بيته ظهرًا تخوفًا أو تحوطًا ، أو أراد بنيته أن يؤثر الآخرين على نفسه ، أو من أجل عدم المشاركة حتى لا يكون سببًا في التزاحم فلا حرج عليه .

وناشدت الوزارة جميع عمار بيوت الله ومحبيها التعاون مع الوزارة في تنفيذ خطتها حتى نستطيع معا أن نصل إلى الفتح الكامل نتيجة التزامهم الكامل بالإجراءات المحددة ، وتؤكد الوزارة أن من يتجاوز قد يكون سببا في غلق المسجد الذي يتجاوز في شأنه كلية ، حيث ستكون الوزارة مضطرة على رغم عنها في غلق أي مسجد يحدث فيه تجاوز للتعليمات سواء في صلاة الجمعة أم في غيرها مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تجاوزه .

كما أكدت وزارة الأوقاف على استكمال وضع علامات التباعد بكامل مساحة المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة إذا كانت علامات التباعد التي سبق وضعها لا تغطي كامل مساحة المسجد ، وكذلك وضع علامات التباعد بساحة المسجد إن كان له ساحة داخل سور المسجد ، مؤكدة على حضور جميع العاملين بالمساجد من أئمة وعمال واجتهادهم في الاستعداد لعودة صلاة الجمعة.