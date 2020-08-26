شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة ميناء دمياط تعلن استقبال 24 سفينة آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث استقبل 4 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات و9 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 14 سفينة .
وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 21838 طن تشمل 1000 طن فوسفات و1100 طن أسمنت و1938 طن سماد مركب و4800 طن يوريا و 13000 طن ميثانول .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 22268 طن تشمل 363 طن خشب زان و 16753 طن ذرة و 5152 طن قمح، بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 488 حاوية مكافئة تشمل فواكه "عنب" وخضروات "بطاطس وخضار مشكل مجمد وبامية وفاصوليا و نعناع وبقدونس وبسلة" و حاصلات زراعية "ثوم وبصل ولب سوبر وفلفل وسمسم" يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والأردن والسعودية والصين وألمانيا وأمريكا وهولندا وسنغافورة.
كما بلغ عدد الحاويات الوارد 504 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 2091 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 82886 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 18699 طنا .
كما غادر 1 قطار بحمولة إجمالية 1319 طن قمح متجه إلى صوامع كفر الشيخ ، فى حين بلغت حركة تداول الشاحنات 4059 شاحنة منها 878 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 48490 من البضائع العامة .
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