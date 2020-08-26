شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: بدء التشغيل التجريبي لأول خط مصري لإنتاج السلت والطين المعالج ( قادر ١) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الفريق البحثي لمشروع حقن التربة الرملية بالطين بمركز بحوث الصحراء برئاسة الدكتور على عبدالعزيز الأستاذ المساعد بشعبة مصادر المياه والاراضي الصحراوية بمركز بحوث الصحراء بأجراء التشغيل التجريبي لأول خط انتاج مصري لأنتاج السلت والطين المعالج ( قادر ١ ) وذلك تمهيدا لحقن التربة الرملية بالمراكز الثمانية التابعة لمحافظة مطروح (الحمام – العالمين – الضبعة – مرسي مطروح – النجيلة – براني – السلوم – سيوة).

وقال الدكتور على عبدالعزيز، رئيس الفريق البحثي للمشروع، إن إختيار هذه المواقع لخط الإنتاج بسبب أن هذه المناطق تعاني من عدة مشاكل بالتربة أهمها أنها تربة جيرية تحتوي على نسبة كبيرة من بكربونات الكالسيوم لأكثر من ٨% والتي تسبب مشاكل عديدة منها تكون طبقة سطحية صلبة وسرعة تحلل المادة العضوية ونقص النشاط الحيوي وندرة العناصر الصغري وعدم وجود توازن غذائي.

وأوضح «عبدالعزيز»ـ أن بعض الأراضي تعاني من مشكلة الملوحة والتي تزيد فيها درجة التوصيل الكهربي عن ٤ مليموز /سم والتي تعيق أنبات البذور ونمو النبات مما يقلل من أنتاجية هذه الأراضي وتعاني بعض الأراضي من مشكلة القلوية والتي يرتفع فيها درجة الحموضة في هذه الأراضي عن ٨.٥ والتي تؤثر سلبيًا على نمو النباتات وإنتاجية الفدان.

وأوضح الأستاذ بشعبة مصادر المياه بمركز بحوث الصحراء، أن المشكلة الأساسية وهي مشكلة الأراضي الرملية الفقيرة في العناصر الغذائية والمادة العضوية المضافة بالتسرب العميق مما يؤثر على إنتاجية الفدان، مشيرًا إلى إن إضافة السلت والطين والذي يقوم خط الانتاج (قادر ١) بإنتاجه يعمل على تحسين الخواص الطبيعية والكيميائية والمائية لهذه الأراضي وحل جميع المشاكل السابقة، ويتم حقن التربة بعمق ١ متر في حالة الأشجار ولعمق ٤٥ سنتيمتر في حالة المحاصيل الحقلية ومحاصيل الخضر.

وأشار «عبدالعزيز»، إلى أنه تم أجراء العديد من تجارب الحقن بعدة مناطق منها (الصالحية الجديدة- وغرب المنيا – بالوظة بشمال سيناء) أعطت نتائج واعدة ويتم تحميل الطين بعض المكونات الطبيعية للتغلب على المشاكل السالفة الذكر، والتي تؤثر على إنتاجية الفدان بمحافظة مرسي مطروح.

من جانبه، قال الدكتور عبدالله زغلول، نائب رئيس مركز بحوث الصحراء للمشروعات والمشرف على المحطات البحثية، إن هذا المشروع هو مشروع واعد وهام لأهالي محافظة مرسى مطروح، وذلك وفقا لنتائج التجارب البحثية التي تمت بمحطة بحوث بالوظة بسيناء، وأن مركز بحوث الصحراء يقوم بتقديم كل الدعم لأعضاء الفريق البحثي للمشروع وتذليل كافة العقبات لتنفيذ المهام المنوطة بهم وذلك لخدمة أهالي محافظة مرسي مطروح.

بينما أكد المهندس محمود الأمير، رئيس مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، أن مركز التنمية لا يدخر جهدًا في دعم هذا المشروع الهام للتنمية الزراعية بجميع المراكز التابعة لمحافظة مطروح وأنه قريبًا سيتم افتتاح خط انتاج الطين (قادر ١) لخدمة جميع أهالي محافظة مطروح.

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في حين، أكد الدكتور محمد سالم، رئيس مركز البحوث التطبيقية، أن خط إنتاج الطين (قادر ١) سيسهم بشكل كبير في دفع قاطرة التنمية الزراعية بمحافظة مطروح ومعالجة جميع مشاكل التربة والتي تحد من أنتاجية الفدان في ظل الموارد المائية الموجودة بالمحافظة لتعظيم الأستفادة المثلي من وحدة المياه.

خط إنتاج لتحسين خصوبة التربة في الأراضي الرملية

خط إنتاج لتحسين خصوبة التربة في الأراضي الرملية

خط إنتاج لتحسين خصوبة التربة في الأراضي الرملية