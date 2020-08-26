شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الطيران يشدد على فحص حاويات المواد الخطرة وساحات التخزين بمطار الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، الأربعاء، على تنفيذ توصيات اللجنة العليا التي شكلها وزير الطيران المدني، لحصر وفحص كافة الشحنات وحاويات المواد الخطرة وساحات التخزين بالمطارات المصرية.

وشهد مطار الغردقة الدولي تفقد «مناع »ساحات وأماكن التخزين بمطار الغردقة الدولي، واطمأن على مدى تطبيق الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها اللجنة العليا لفحص المواد الخطرة ومتابعة نقلها بطرق ووسائل آمنة بعيدًا عن محيط المطار والتواجد العمراني، كما اطمأن مناع على كافة الوسائل التي تضمن أقصى مستوى أمان في تخزين ونقل البضائع.

وشارك في الجولة الطيار عادل المحجوب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، لمتابعة سير العمل، والإطمئنان على تنفيذ الاجراءات الوقائية بالمطار من كاميرات حرارية وملصقات التباعد الاجتماعي لضمان سلامة المسافرين والعاملين، حيث يشهد مطار الغردقة توافد العديد من الرحلات السياحية القادمة من بعض الدول الأوروبية كان في استقبالهم الطيار نبيل الملاح، مدير مطار الغردقة.

وخلال الجولة تفقدالطيار منتصر مناع صالة السفر والوصول بمبنى الركاب رقم 1 والمبنى الجديد رقم 2 وكاونترات الجوازات والأسواق الحرة ومنطقة السيور، بالإضافة إلى برج المراقبة والمهبط وجميع مواقع الطائرات والترمك، وتابع الخدمات المقدمة للعملاء وتوفير كافة سبل الراحة وتذليل الصعوبات أمام الركاب السائحين.

واختتمت الجولة بتفقد إجراءات التأمين داخل وخارج المطار والأسوار الخارجية وبوابات الخروج وكاميرات المراقبة وزيارة مواقع الخدمة المدنية والمطافئ.

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جولة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني

جولة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني

جولة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني

جولة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني