شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث العسكري: طائرتان عسكريتان تصلان لبنان في عاشر رحلات الجسر الجوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بفتح جسر جوي لتقديم المساعدات العاجلة وتقديم الدعم إلى الأشقاء في الجمهورية اللبنانية لتجاوز الأزمة الراهنة.

أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من مصر متجهتان إلى مطار رفيق الحريرى الدولى بجمهورية لبنان في عاشر رحلات الجسر الجوى محملة بأطنان من المساعدات الطبية والدوائية والغذائية تم إعدادها بمشاركة الهلال الأحمر المصري وعدد من جمعيات المجتمع المدني بمصر.

وأعرب المسؤولون بدولة لبنان عن تأكيدهم بأن هذه المساعدات سيتم توصيلها لجميع المواطنين المستحقين لها، مجددين شكرهم وإمتنانهم لشعب وحكومة جمهورية مصر العربية على الدعم الإنساني المقدم للبنان.

يأتي ذلك الجسر الجوي تأكيدًا على دور مصر الفاعل ودعم الجهود الإنسانية الإقليمية والدولية الرامية للتخفيف من معاناة أبناء الشعب اللبناني الشقيق خلال الوقت الراهن.

طائرتان عسكريتان محملتان بأطنان من المساعدات الطبية والدوائية والغذائية تصل لبنان فى عاشر رحلات الجسر الجوى

طائرتان عسكريتان محملتان بأطنان من المساعدات الطبية والدوائية والغذائية تصل لبنان فى عاشر رحلات الجسر الجوى

طائرتان عسكريتان محملتان بأطنان من المساعدات الطبية والدوائية والغذائية تصل لبنان فى عاشر رحلات الجسر الجوى

طائرتان عسكريتان محملتان بأطنان من المساعدات الطبية والدوائية والغذائية تصل لبنان فى عاشر رحلات الجسر الجوى