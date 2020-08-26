شكرا لقرائتكم خبر عن «صقر» يشدد على حصر المخالفات بالإسكان التعاوني.. وتكثيف إصدار عقود التقنين للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقداللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، الأربعاء، اجتماعًا بحضور الدكتورعبدالله رمضان، نائب المحافظ، واللواء طارق عبدالعظيم، السكرتيرالعام للمحافظة، والمستشارعبدالحميد عبدالجليل، والمستشار أحمد إسماعيل، المستشار القانوني للمحافظ، لدفع عجلة العمل داخل إدارات الأملاك وسرعة حصر الملفات القديمة الخاصة بأملاك الدولة واستكمال أعمال ميكنة الإدارة.

وأكد المحافظ على إدارة الأملاك باستمرار عمل لجنة حصر الملفات بإدارتي أملاك الدولة الأميرية والزراعية، مُكلفًا مركزالمعلومات بالمحافظة بسرعة حفظ واستكمال قاعدة بيانات الملفات الخاصة بالأملاك.

وفي الاجتماع، شدد «صقر» على اللجان المشكلة على مستوى الأحياء بحصر المخالفات بمدن الإسكان التعاوني بحي عتاقة وحي فيصل بالتنسيق مع إدارة الأملاك ورؤساء الأحياء، والتأكيد على استقبال المواطنين بالمراكز التكنولوجية بالأحياء لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء.

وخلال الاجتماع، أشار المحافظ على الأحياء وإدارات الأملاك الأميرية والزراعية ومركز المعلومات بتكثيف العمل داخل لجان التقنين وإنهاء الأعمال والإجراءات وإصدار العقود وتسليمها لمستحقيها.

حضر الاجتماع كلا من رؤساء الأحياء ومديري مديرية الإسكان والتخطيط العمراني والأملاك الأميرية والزراعية ومركزالمعلومات والمكتب الفني والإدارة القانونية والإدارات الهندسية وأقسام التنظيم والاشغالات على مستوى الأحياء ولجان التقنين.

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