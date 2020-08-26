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شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام 50 كيلو أغذية ولحوم متنوعة مجهولة المصدر في حملة تفتيشية بأسوان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، الأربعاء، حملة تفتيش موسعة لمتابعة الاشتراطات البيئية والصحية والسلامة المهنية، بالإشتراك مع الطب البيطري والتموين والصحة وجهاز حماية المستهلك بأسوان.
وقال العميد طارق لطفي، رئيس مدينة ومركز أسوان، إن الحملات أسفرت عن تحرير ٩ إنذارات لعدد من المنشآت التجارية لعدم إنهاء إجراءات تراخيص ونشاط وتحرير ١٥ إنذار اشتراطات بيئية والتوصية بإغلاق ١١ منشأة تجارية.
وأشار إلى أنه تم إعدام ٥٠ كيلو أغذية ولحوم متنوعة مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.
ونفذت الوحدة المحلية حملة موسعة لإزالة التعديات على أرض الدولة، وأسفرت الحملة عن تنفيذ ٢٥ قرار إزالة إداري بإجمالي ٥٠٠٠ متر مربع، وتنفيذ ١٦ قرار إزالة إداري لمظلات غير مرخصة بالمول الثاني بحي الصداقة الجديدة.
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