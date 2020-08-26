شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» توقع بروتوكول تعاون لتطوير 200 حضانة بالقليوبية بتكلفة 9 ملايين جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت مديرية التضامن الإجتماعي بالقليوبية، اليوم، بروتوكول تعاون مع جمعية خير وبركة لتطوير عدد 22 حضانة بعدد 16 جمعية بتكلفة تصل إلى 2 مليون و108 ألف جنيه كمرحلة أولى لمشروع التطوير، ويستهدف المشروع في جميع مراحله تطوير 200 قاعة حضانة بتكلفة تصل إلى 9 مليون جنيه، وذلك بهدف إتاحة فرص تعليمية وتربوية ملائمة تتوافق مع معايير الجودة القومية والدولية للأطفال في المرحلة العمرية من «3 شهور و6 سنوات» بمحافظة القليوبية من خلال إتاحة وتحسين جودة الخدمات التعليمية والتربوية الموسعة.

وقع البروتوكول كل من مجدي حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ممثلا عن وزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد إسماعيل رئيس مجلس إدارة جمعية خير وبركة ممثلا عن الجمعية، بحضور الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد، نائبي المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام المساعد، وممثلي البرنامج القومي لتنمية الطفوله المبكرة بوزارة التضامن الإجتماعي، ووكلاء وزارة التربية والتعليم والطب البيطري والشباب والرياضة.

ويهدف المشروع إلى تطوير وتحسين بيئة التعلم لعدد 200 قاعة دور حضانة بالجمعيات الأهلية بمحافظة القليوبية من خلال رفع الكفاءة الإنشائية وصيانة دور الحضانات القائمة وتوفير الأثاث والتجهيزات والأدوات لدور الحضانات المستهدفة في محافظة القليوبية بنهاية العام الأول من المشروع بالإضافة إلى تنمية قدرات عدد 200 معلمة من معلمات رياض الأطفال بالحضانات المستهدفة وتدريبهن على طرق وأساليب التعلم والتربية الحديثة، وفقاً لمعايير الجودة القومية والدولية التي تؤدي للنمو الجسدي والعقلي والنفسي السليم للطفل، وذلك من خلال تنظيم مجموعة من البرامج التدريبية والدعم الفني، والمهارى لعدد 3000 طفل متردد على دور الحضانات المستهدفة.

كما يهدف المشروع إلى تحسين مستوى الوعي والتعليم لعدد 3000 شخص من أولياء أمور الأطفال الملتحقين بدور الحضانات المستهدفة من خلال تنظيم برنامج محو الأمية، وأنشطة توعوية بأهمية هذه المرحلة في بناء شخصية الأطفال وكيفية التعامل مع الخصائص الصحية والنفسية والسلوكية لهم.

وأكد المحافظ أن المحافظة ستولي اهتماما بالغا بالمشروع خلال الفترة القادمة باعتباره مهمة قومية لأنه يتعلق بمستقبل أطفال المحافظة. وأكد مجدي حسين، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، أن عدد قاعات الحضانات المستهدفة كمرحلة أولى 50 قاعة تابعة لعدد 16 جمعية تابعة لإدارة التضامن الاجتماعى بشبين القناطر والقناطر الخيرية، والفترة الزمنية للمرحلة الأولى من المشروع: تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر من 26/8/2018 إلى 31/12/2020 بإجمالي 2 مليون جنيه و108 ألف جنيه، كما يتضمن المشروع رفع كفاءة 50 معلمة بالحضانات المستهدفة كمرحلة أولى ورفع كفاءة عدد 22 مديرة بالحضانات المستهدفة كمرحلة أولى وتمكين مجالس إدارات الجمعيات التابع لها الحضانات، كمرحلة أولى وتوعية أولياء أمور الأطفال الملتحقين بالحضانات المستهدفة كمرحلة أولى .

Advertisements