شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 650 حالة إشغال مخالفة بشوارع «الفشن» في بني سويف (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، باستمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تطبيقا للقانون.

وفي هذا السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، برئاسة المهندس محمود شاهين، بحملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات، تحت إشراف عبداللطيف محمود نائب رئيس المدينة، وفي حضور اللواء شريف الديان مساعد مدير الأمن، والعميد محمود مهني مأمور مركز الفشن، والمقدم محمد بكري رئيس شرطة المرافق، وعلى إسماعيل رئيس قسم الإشغالات، ومسؤولى النظافة والبيئة والكهرباء والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية.

أسفرت الحملة عن إزالة ستمائة وخمسين حالة إشغال مخالفة بشوارع المدينة، شملت: إعلانات ولافتات وتاندات وكراسي وإستاندات وصبات خراسانية وبروز، علاوة على إزالة عدد من الأكشاك المخالفة، فيما تم تحرير ثمانية محاضر بيئة وتم التحفظ على المضبوطات بمخازن الوحدة المحلية، وذلك باستخدام معدات وسيارات الوحدة المحلية ووسط تأمين الجهات الأمنية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.